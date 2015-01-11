Кто может получить компенсацию 15 тыс. в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил порядок предоставления единовременной компенсации, которая будет выплачена гражданам, потерявшим работу из-за коронавирусной инфекции.

Выплата будет предоставлена безработным гражданам, потерявшим работу в текущем году и имеющим период занятости не менее 60 дней в 2020 году. Это относится и к гражданам, которые встанут на учет в качестве безработных в течение всего апреля 2020 года.

Региональная компенсация будет выплачена в размере 15 тыс. рублей.

Начисление региональной компенсации будет производиться автоматически к назначенному пособию по безработице и дополнительных действий со стороны безработных не потребуется.

Расчет и выплата региональной компенсации начнутся уже на этой неделе в отношении всех граждан, признанных безработными до 30 апреля 2020 года включительно.

https://dostup1.ru/society/Kto-mozhet-poluchit-kompensatsiyu-15-tys-v-Chelyabinskoy-oblasti_125465.html