Без очного присутствия. Глава региона перешел в режим самоизоляции

Сейчас в регионе 31 случай заражения коронавирусом, за последние сутки диагноз подтвердился у четырех южноуральцев. Еще один – под подозрением. Цифры озвучил глава региона.

И впервые Алексей Текслер общался с журналистами по конференц-связи. Такое решение было принято, чтобы не нарушать режим самоизоляции.

Сперва виртуальная перекличка журналистов, потом тщательный подбор нужного ракурса. Ведь не каждый день вот так из кухни своей квартиры по видеосвязи общаешься с губернатором.

«В целях соблюдения режима самоизоляции принял решение сегодня перейти на новый формат видео-конференц-связи. Без очного присутствия», – сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Для начала статистика: число заболевших перевалило за 30. К счастью, у всех болезнь в легкой форме. Многие даже не кашляют: коронавирус протекает без симптомов. Полностью излечиться удалось четверым. Сейчас они выписаны из больниц и угрозы не представляют. А вот, что действительно важно – так это сидеть дома. Пока полицейские настоятельно просят прохожих и водителей самоизолироваться, но уже в ближайшее время кому-то придется серьезно поплатиться за беспечные прогулки. Штрафы – до 40 тысяч рублей.

«Анализ на выходных показал: в некоторых местах наблюдается скопление людей. Мы приняли решение в такие места направить патрули и усилить наряды полиции», – сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Модная теперь “удаленка” добавляет официальному брифингу непосредственности: где-то на заднем плане мелькнет ребенок – уж очень хочется взглянуть на губернатора, пока мама работает, где-то к брифингу присоединится кот. А кто-то и вовсе вышел на связь как был в домашнем. Ведь на «удаленке» и офисный дресс-код ни к чему. Тем временем за окном дезинфицируют дворы, детские площадки.

Оборудование позаимствовали у регионального управления лесами, а именно, пожарные ранцы. Коммунальщики наполняют их дезинфецирующим средством – трехпроцентным раствором перекиси водорода, затем распрыскивают жидкость. Параллельно обрабатывают больницы и поликлинники.

«Сотрдуники МЧС провордят профилактическую обработку территории, прикрепленной к лечебному учреждению, а именно места скопления пациентов, родственников пациентов, транспортных средств на территории лечебного учреждения», – сообщил главный врач ГКБ №8 Алексей Конашев.

Кроме того, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, в регионе открывают банковский счет. Перечислить деньги туда смогут все желающие. Первым внесет средства сам Алексей Текслер, а дальше власти надеются на поддержку крупных предприятий, передает ГТРК “Южный Урал“.

https://www.cheltv.ru/bez-ochnogo-prisutstviya/