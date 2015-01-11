На карточный ремонт в этом году потратят почти 35 миллионов рублей

Первые конкурсы на проведение ремонта автомобильных дорог округа размещены 7 апреля. По их итогам определятся подрядчики, которые и займутся работами.

В списке дорог, на которых состоится карточный ремонт в этом году, значатся 10 крупных участков. Самый масштабный из них - отрезок проспекта Карла Маркса: на карточный ремонт там потратят более 9 миллионов рублей. Чуть меньше достанется отрезку проспекта Ленина от площади Курчатова до района автовокзала. На этом участке устранят колейность и выбоины. Коснется ремонт и самых проблемных дорог этого года - улиц Блюхера, Колыванова и Герцена. Также в список попали части улиц Октябрьской, Ермолаева, Лермонтова и проспекта Победы. Прием всех заявок от потенциальных подрядчиков завершится 17 апреля. После этого определится экономия, которую специалисты управления капитального строительства и благоустройства могут направить на ремонт и других проблемных участков. Жалобы от жителей Озерска поступают на состояние улиц Индустриальная, Кыштымская, Свердлова и другие.

-Контролировать качество выполняемых работ наши специалисты будут на каждом этапе ремонта: проверят, на сколько сантиметров будет снят слой старого асфальтового покрытия, какой толщины будет уложено новое. Подрядные организации, которые займутся карточным ремонтом, смогут приступить к работе через 10 дней после завершения конкурса. Закончить карточный ремонт дорог подрядчики должны 30 июня, - пояснила начальник управления капитального строительства и благоустройства администрации округа Надежда Белякова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/42568/