Почта России корректирует график работы из-за коронавируса

В связи с распространением коронавируса график работы Почты России будет скорректирован – большинство отделений будут открыты пять дней в неделю.

Актуальный график работы отделений почтовой связи можно найти в разделе «Отделения» на официальном сайте Почты России и в мобильном приложении.

Почтальоны будут доставлять пенсии, пособия и корреспонденцию без изменений.

Почта России просит клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания.

На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги.

Если визит в почтовое отделение нельзя отложить, необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра от других посетителей и почтовых сотрудников.

https://dostup1.ru/society/Pochty-Rossii-korrektiruet-grafik-raboty-iz-za-koronavirusa_125562.html