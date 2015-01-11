Губернатор Челябинской области ушел на самоизоляцию

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что уходит в режим самоизоляции, так как у его пресс-секретаря Сергея Зюся подтвердился анализ на коронавирус.

«Я ухожу на самоизоляцию, сегодня провожу брифинг из своего кабинета. Я продолжаю работать и управлять всей ситуацией в регионе», – сообщил Алексей Текслер.

Все правительство региона не будет уходить в режим самоизоляции. Это сделают только те, кто контактировал с пресс-секретарем. Текслер добавил, что анализы контактирующих с Зюсем людей, отрицательные.

Напомним, у Сергея Зюся выявили предварительный положительный анализ на коронавирус. После чего его госпитализировали. Пациент чувствует себя хорошо, находится в больнице. В четверг, 9 апреля, стало известно, что новосибирский «Вектор» подтвердил положительный анализ на COVID-19 у Зюся.

https://dostup1.ru/society/Gubernator-Chelyabinskoy-oblasti-ushel-na-samoizolyatsiyu_125573.html