Информация по коронавирусу на 9 апреля

По данным специалистов МРУ № 71 ФМБА РФ, в Озерском городском округе на домашнем карантине находятся 72 человека, снято с учета 246 человек. Напомним, в Челябинской области и Озерском городском округе введен режим самоизоляции по 19 апреля включительно.

Жители округа должны оставаться дома. Покинуть место проживания можно только при обращении за экстренной медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью, для похода в ближайший магазин или аптеку, выгула собаки (не более 100 метров от дома), выноса мусора, а также проезда к месту работы для тех, кто обязан ее посещать.

Стоит отметить, подразделения Клинической больницы № 71 ФМБА РФ работают в режиме повышенной готовности, в инфекционном корпусе расширен коечный фонд и организованы дополнительные реанимационные места, оборудованные аппаратами искусственной вентиляции легких. Руководство КБ № 71 предоставляет информацию администрации округа ежедневно.

В связи с эпидемиологической ситуацией сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск совместно со специалистами МРУ № 71 ФМБА РФ регулярно проводят проверку торговых точек, предприятий и организаций по соблюдению санитарных норм. Проверено 38 организаций. В целом режим ограничений соблюдают все предприятия и организации: работники обслуживают население в масках и перчатках, регулярно дезинфицируют поверхности, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

Кроме того, сотрудники УВД проводят с гражданами профилактические беседы о соблюдении режима самоизоляции, призывают жителей города оставаться дома, воздержаться от прогулок и встреч с друзьями, поездок на природу.

Берегите своё здоровье и здоровье окружающих. Самоизоляция поможет остановить распространение вируса.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42587/