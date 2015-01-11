В Челябинской области расширили перечень предприятий, которым разрешено работать

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер расширил перечень организаций, которые смогут продолжить свою деятельность в период ограничений.

При этом они обязаны строго соблюдать на рабочих местах всех профилактические и санитарные меры.

Об этом глава региона сообщил на ежедневном брифинге девятого апреля.

В перечень включены предприятия и организации, которые находятся в различных производственных и кооперационных цепочках с предприятиями непрерывного цикла и жизнеобеспечения.

«Не стали ограничивать и работу предприятий строительной отрасли. Это одна из самых мультипликативных отраслей, которая создаёт рабочие места. Работает общественный транспорт, сельское хозяйство, предприятия, которые влияют на качество жизни граждан – химчистки, оптики, автозапчасти», - уточнил губернатор.

Кроме того, областные власти обсуждают вопрос о выдаче разрешения на работу парикмахерских. «Посмотрим на развитие ситуации», - отметил Алексей Текслер.

Как подчеркнул глава региона, работодатели несут полную ответственность за нарушение предъявляемых санитарных требований. Регионам даны полномочия осуществлять такие проверки. Соответствующий закон принят Законодательным собранием области шестого апреля.

«Мы внимательно анализируем ситуацию на рынке труда - и федеральное правительство, и регион. Смягчаем последствия кризисных явлений и продолжаем это делать. Поэтому по максимуму необходимо сохранять рабочие места и заработную плату работникам в соответствии с указом Президента РФ», – отметил Алексей Текслер.

https://uralpress.ru/news/ekonomika/v-chelyabinskoy-oblasti-rasshirili-perechen-predpriyatiy-kotorym-razresheno-rabotat