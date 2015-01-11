В Магнитогорске закрыли на карантин по коронавирусу целый подъезд в доме

В Магнитогорске закрыли на двухнедельный карантин подъезд многоквартирного дома №3 по улице Жукова, один из жильцов которого на днях умер от пневмонии.

Как сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, в подъезде семейный очаг заболевания коронавирусной инфекцией. Контактным жителям подъезда выданы предпписания о двухнедельной самоизоляции.

Как сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска, житель подъезда скончался от пневмонии в горбольнице №2 шестого апреля. «Он не сразу обратился к врачу, занимался самолечением. Два анализа, взятых у него на коронавирусную инфекцию Covid-19, дали отрицательный результат», - отметили в мэрии.

В семье умершего пять человек. Все они общались с приехавшим гражданином из Армении. В начале апреля всех госпитализировали с различными признаками ОРВИ и пневмонией в инфекционное отделение первой городской больницы Магнитогорска.

У всех взяли анализы на коронавирус. У двоих – отрицательные результаты, у двоих - условно положительные, у одного - в работе.

После этого, было принято решение обследовать всех жителей второго подъезда, где проживала эта семья. Это 45 человек. Кроме того, накануне всем жильцам вручены постановления о самоизоляции.

В квартире и подъезде проведена дезинфекционная обработка. Сотрудники полиции контролируют соблюдение режима самоизоляции жильцами этого подъезда.

В Магнитогорске в больнице с диагнозом коронавирус остаются три человека в возрасте от 20 до 40 лет: один мужчина и две женщины. У двоих нет клинических проявлений инфекции, у одного лёгкая степень заболевания. Все случаи - привезённые из-за границы.

В Челябинской области это не первый очаг заражения. Один был в Кизильском районе (тогда торговец мясом заразил 4 человека, в том числе шестимесячного ребенка). В Магнитогорске пожилая женщина заразилась от приехавших из-за рубежа челябинских родственников (они не стали соблюдать режим самоизоляции, вышли на работу и заразили коллегу). Очаги удалось локализовать. Магнитогорская пенсионерка уже выписана из больницы.

Напомним, в апреле в Челябинской в одной из больниц скончался от пневмонии помощник председателя Советского районного суда города Виктор Коркин. К летальному исходу привели отказ от госпитализации и прекращение лечения, поясняла первый вице-губернатор Ирина Гехт.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-magnitogorske-zakryli-na-karantin-po-koronavirusu-celyy-podezd-v-dome