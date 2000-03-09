Внимание! В Озерском городском округе введен особый режим работы медицинских учреждений

Приказом руководителя ФМБА России В.И. Скворцовой от 09.04.2020 года № 100 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 на территориях и в организациях, обслуживаемых ФМБА России», с 10.04.2020 года временно, до особого распоряжения, введен особый режим работы ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России.

1. Прекращена плановая госпитализация в стационарные отделения, кроме профиля «онкология».

2. Введен запрет на посещение пациентами амбулаторных подразделений в плановом порядке, проведение диспансеризации, плановых профилактических осмотров населения, проведение предварительных и периодических медицинских осмотров отдельных профессиональных групп, за исключением предсменных и послесменных осмотров работников ФГУП «ПО» Маяк» в здравпунктах.

3. Прекращена плановая вакцинация детского и взрослого населения.

4. Прекращено направление пациентов на плановое восстановительное, санаторно-курортное лечение и оздоровление.

Администрация ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России информирует жителей Озерского городского округа:

C 10.04.2020 года прием больных в поликлиниках осуществляется исключительно для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи, кроме больных профиля «онкология».

Прекращены плановые приемы всех врачей узких специальностей в поликлиниках.

Прекращена работа отделения профилактики (АСДОК), центра профпатологии, педиатрического отделения медицинской реабилитации (детский санаторий), отделения физиотерапии.

Осмотры детей до года, диспансерное наблюдение за беременными женщинами осуществляется исключительно на дому.

Решение вопросов, связанных с обеспечением хронических больных необходимыми лекарственными препаратами осуществляется на дому.

Обращаем Ваше внимание, что при заболеваниях, требующих оказания неотложной медицинской помощи, болевом синдроме, при травмах, как и раньше, возможно обратиться в поликлиники и женскую консультацию. Вас обязательно примут, разберутся и окажут необходимую медицинскую помощь. В поликлиниках запрещены только плановые приемы!

Убедительная просьба к жителям города! При наличии симптомов острой респираторной вирусной инфекции, подъеме температуры тела вызывать врача на дом, не выходить на улицу, не ходить на работу и не обращаться самостоятельно в подразделения ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России!

Оказание экстренной и неотложной медицинской помощи в вечернее и ночное время, праздничные и выходные дни осуществляется в приемном отделении ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России. Больные , с наличием симптомов респираторно вирусной инфекции принимаются только в приемном отделении инфекционного корпуса.

Отделение скорой медицинской помощи ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России оказывает экстренную медицинскую помощь в круглосуточном режиме. Вызов врача по телефону 03 или 112.

Уважаемые жители округа! Для оперативного взаимодействия, связанного с переносом сроков плановых приемов, планового стационарного лечения в подразделениях ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России, Вы можете связаться с руководителями структурных подразделений:

- Городская поликлиника № 1:

Заведующая терапевтическим отделением Биктимирова Елена Николаевна. Контактный телефон: 4-54-46.

Заведующая терапевтическим отделением Ткачева Ирина Ивановна. Контактный телефон: 4-69-98.

Старшая медицинская сестра Лынова Любовь Николаевна. Контактный телефон: 4-69-87.

- Городская поликлиника № 3:

Заведующая Калинкина Татьяна Анатольевна.

Контактный телефон: 2-89-40.

Старшая медсестра Макарьина Екатерина Викторовна.

Контактный телефон: 2-88-48.

- Детская городская поликлиника:

Заведующая Бабушкина Любовь Ивановна.

Контактный телефон: 2-51-43.

9-03-00 Телефон колл-центра с 08.00 до 17.00

- Женская консультация:

Заведующая Пономарева Ирина Анатольевна.

Контактный телефон: 2-08-38.

Старшая акушерка Головачева Татьяна Ивановна.

Контактный телефон: 2-54-99.

- Городская больница № 2 (п. Новогорный):

Главный врач Курбанов Усман Халилович.

Контактный телефон: 9-21-27.

Старшая медицинская сестра Демура Юлия Николаевна. Контактный телефон: 9-27-44.

- Участковая

больница п. Метлино:

Главный врач Матерухина Земфира Зуфаровна. Контактный телефон: 9-02-81.

Старшая медицинская сестра Бакурова Ольга Ивановна. Контактный телефон: 9-05-34.