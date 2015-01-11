В Челябинской области начнут тестировать на коронавирус полицейских

В Челябинской области начнут тестировать на коронавирусную инфекцию Covid-19 работников правоохранительных органов.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в ходе ежедневного брифинга 10 апреля.

Челябинская область расширяет объемы тестирования на коронавирус и на сегодня занимает уже восьмую строчку в рейтинге регионов по наибольшему количеству проведенных исследований.

«Я считаю, что это хороший результат. Мы все больше охватываем тестированием население. Завершаем полное тестирование врачей и начинаем тестирование полицейских», - рассказал Алексей Текслер.

Всего в регионе уже проведено порядка 19 тысяч исследований.

Как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, за последние сутки обследовано одна тысяча 260 жителей. Всего по состоянию на 10 апреля протестировано 19 тысяч 78 жителей.

Исследования на COVID-2019 проводятся в семи лабораториях, расположенных в Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Озерске. Обеспеченность лабораторий тест-системами достаточная, заверяют в надзорном ведомстве.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-chelyabinskoy-oblasti-nachnut-testirovat-na-koronavirus-policeyskih