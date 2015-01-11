Текслер призвал южноуральцев и соседей не поддаваться на весенние соблазны

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал южноуральцев и жителей соседних регионов не поддаваться на соблазны весны и не отправляться на отдых в леса и на озера Южного Урала.

По словам губернатора, у главного управления МВД РФ по Челябинской области есть база данных по предписаниям Роспотребнадзора о карантине не только по жителям нашей области, но и соседних регионов. Это означает, что мы можем контролировать исполнение режима не только жителями нашей, но и соседней области, подчеркнул глава региона

«Я хотел бы предупредить всех тех, кто собирается приехать к нам на выходные на озера и дачи из других регионов, мы будем жестко реагировать на эти случаи. Все возможности у полиции есть, - предупредил Алексей Текслер и отдельно обратился к южноуральцам. Мы продолжаем строго контролировать и всех находящихся на карантине жителей Челябинской области».

По данным Челябинского Гидрометцентра, погода в ближайшие выходные не будет способствовать домашнему заточению. На небе будет светить яркое солнышко, воздух прогреваться до плюс 9-14 градусов. Будет дуть теплый южный ветер, правда, иногда он будет усиливаться и его порывы будут достигать 14 метров в секунду. Не поддавайтесь весенним соблазнам.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/teksler-prizval-yuzhnouralcev-i-sosedey-ne-poddavatsya-na-vesennie-soblazny