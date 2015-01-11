Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск приглашает вступить в народную дружину

На территории Озерского городского округа учреждены две народные дружины: «Озерская» и «Озерские автомобилисты», которые принимают участие в мероприятиях по охране общественного порядка, по приглашению полицейских.

В 2020 году народные дружинники приняли участие в охране общественного порядка 29 раз, из них в составе совместных патрулей 14 раз, при проведении профилактический мероприятий 3 раза и при проведении массовых мероприятий 12 раз. При участии народных дружинников выявлено 40 правонарушений.

Добровольные народные дружины - это возможность проявить свою активную гражданскую позицию, не на словах, а на деле, способствуя созданию безопасной и комфортной городской среды-той городской среды, в которой мы хотели бы жить. Развитие народных дружин станет значимым фактором профилактики уличной преступности, поможет искоренить проявление хамства, неуважительное отношение к окружающим в общественных местах.

Набор в народную дружину

В народную дружину на добровольной основе принимаются граждане России, достигшие 18-летнего возраста, по своим моральным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья способные выполнять задачи по обеспечению безопасности граждан.

Обязательное требование – кандидат должен быть не судим, а также не должен, быть подвергнутым административному наказанию по решению суда, неоднократно, в течение последнего года.

По вопросам записи в народные дружины Озерска обращаться по телефонам:

8-999-371-10-24 (заместитель начальника полиции по охране общественного порядка А.В. Самсонов),

8-951-817-27-92 (старший инспектор группы ООП Р.И. Шайхисламов).