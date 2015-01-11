Почему воскресенье называется Вербным: история и традиции

Православные христиане в воскресенье, 12 апреля, отмечают праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), который традиционно наступает за неделю до Пасхи и предваряет Страстную неделю.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Русская Православная Церковь призвала верующих воздержаться от посещения храмов, но традиции праздника остаются неизменными.

Верующие могут освятить вербы дома, не посещая храм в условиях распространения коронавируса. Для этого достаточно прочесть соответствующий тропарь. «В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла миряне могут освятить ваии (вербы) дома», – говорится в сообщении РПЦ. Отмечается, что для освящения необходимо прочитать тропарь праздника Входа Господня в Иерусалим и трижды окропить вербы святой водой.

Почему воскресенье называется Вербным?

Согласно Евангелию, перед мученической смертью Иисус Христос прибыл в Иерусалим. Накануне он воскресил умершего Лазаря, и люди вышли навстречу Спасителю, встречая его как царя – с пальмовыми ветвями. Поэтому в западной церкви этот день именуется Пальмовым воскресеньем.

Однако православная церковь отмечает праздник Входа Господня в Иерусалим как Вербное воскресенье. В нашей стране именно это дерево является символом пробуждения к новой жизни, потому что первое оживает после зимы.

По традиции распустившиеся веточки вербы освящают на вечерней службе накануне праздника. Поскольку праздник приходится на пост, нельзя есть мясо, молоко, яйца, сыр, сметану, творог, животное масло, сдобный хлеб и выпечку. В этот день к постному меню можно добавить рыбу и вино.

Что можно и нельзя делать на Страстной неделе?

Вербное воскресенье является предвестником грядущих страданий и смерти Иисуса, поэтому следующая за ним неделя называется Страстной. В это время соблюдается самый строгий пост: можно есть только растительную пищу без масла. Причем в пятницу и субботу церковь требует от верующих полного отказа от пищи.

На Страстной неделе не празднуются дни памяти святых, не совершаются поминовения усопших, венчания и крещения.

Особенное значение имеют последние три дня перед Пасхой. В Страстной четверг церковь вспоминает Тайную вечерю. В этот день принято наводить порядок в доме, поэтому его называют также Чистый четверг. Можно начинать печь пасхальные куличи и красить яйца.

В Страстную пятницу верующие вспоминают о распятии и мученической смерти Иисуса. Литургии не проводятся, вечером совершается служба с выносом полотнища с изображением Христа – плащаницы. Это единственный день в году, когда в церквях не звонят в колокола.

В Страстную субботу, в преддверии Воскресения Христова, в церковных службах впервые за семь недель Великого поста появляются светлые, праздничные мотивы. После вечерней службы и литургии в храмах освящаются яйца и куличи, священнослужители меняют темные облачения на белые, пасхальные.

https://dostup1.ru/society/Pochemu-voskresene-nazyvaetsya-Verbnym-istoriya-i-traditsii_125627.html