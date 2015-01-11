В Челябинской области потеплеет до +18 градусов

Во второй половине недели в Челябинской области потеплеет до плюс 16-18 градусов.

По данным Уральского ЦГМС, отклонение температуры от нормы в апреле было не так велико, как в марте, и составило два градуса. Апрельских осадков в большинстве районов до сегодняшнего дня было немного. Прошедший неделю назад мощный циклон принес сильные осадки в виде мокрого снега на север Челябинской области.

Циклон пройдет через территорию Челябинской, Свердловской областей и вызовет в ближайшие двое суток осадки в виде дождя временами с мокрым снегом и кратковременное понижение температуры. Во второй половине недели на Урале потеплеет до 11-16 градусов, в выходные дни вероятен дождь.

В Челябинской области в среду, 15 апреля, потеплеет до 9-14 градусов, а в четверг – до 13-16.

Напомним, 14 апреля, в Челябинской области ожидаются дожди с мокрым снегом, порывы ветра до 18 метров в секунду.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-potepleet-do-18-gradusov_125677.html