Челябинская область изменяет подходы к лечению пневмонии по аналогии с Москвой

Челябинская область изменяет подходы к лечению пневмонии в связи с принимаемыми мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции Covid-19 в регионе.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

Планируется изменить маршрутизацию пациентов с пневмонией по аналогии с московским опытом. «Будем использовать к этим больным подход, как в Москве. Считать их потенциально опасными с точки зрения коронавируса», - уточнил Алексей Текслер. Теперь все пациенты с пневмониями, если они относятся к группам риска, будут сразу направляться в ковидные больницы (больницы, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией.

Первый заместитель губернатора Ирина Гехт уточнила, с сегодняшнего дня каждого больного пневмонией направляют на компьютерную томографию легких (КТ), которая позволяет выявить малейшие отклонения от нормы в легких и бронхах.

«У нас определены сортировочные базы, где делают КТ для всех пневмоний", - подчеркнула Ирина Гехт и пояснила, что по результатам КТ специалисты сразу могут определить, есть коронавирусная инфекция у пациента или нет (тесты иногда показывают ложно положительный или ложно отрицательный результат).

Если будут выявлены КТ-признаки пневмонии-COVID-19 с характерными клиническими проявлениями, то пациента будут лечить как больного с ковидной инфекцией. Если нет, направляют в пульмонологическое отделение.

Один из политологов в своем блоге предположил, что власти утаивают истинную картину заболеваемости пневмонией в регионе. «Мы никакую информацию не скрываем и не засекречиваем, - заверяет Ирина Гехт. - С марта мы отчитываемся за каждую пневмонию. Каждый случай пневмонии передается в федеральный регистр».

Напомним, на днях в Магнитогорске умер от пневмонии один житель. У него не было выявлено коронавируса, а у членов его семьи – положительные тесты на Ковид и пневмония. Они госпитализированы. Весь подъезд многоэтажного дома, где они проживали, закрыли на карантин. «Новых положительных и подозрительных случаев у контактировавших с этой семьей, нет», - уточнила Ирина Гехт.

На сегодня у двоих госпитализированных членов семьи подтвердился коронавирус, у двух нет. У всех пневмония.

В апреле в Челябинске в одной из больниц скончался от пневмонии помощник председателя Советского районного суда города Виктор Коркин.

В Сосновском районе выявлен первый случай коронавирусной инфекции. Житель вернулся из Санкт-Петербурга.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/chelyabinskaya-oblast-izmenyaet-podhody-k-lecheniyu-pnevmonii-po-analogii-s-moskvoy