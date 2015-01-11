Путин предложил выдавать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты

Предприятия малого и среднего бизнеса, пострадавшие от распространения коронавируса, получат от государства деньги для сохранения занятости, заявил Владимир Путин во время видеосовещания с членами правительства.

"Обращения за такой помощью должно быть простыми и удобными для бизнеса, с возможностью дистанционной подачи заявки, без очередей и спешки. Поэтому прошу правительство предусмотреть, чтобы направить такую заявку можно было бы в течение месяца, начиная с 1 мая", — уточнил глава государства.

Безвозмездная финансовая поддержка компаниям для выплат зарплат сотрудникам за апрель поступит с 18 мая.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 24 490 (большинство из них — в Москве). Всего зафиксировано 198 летальных исходов, 1986 пациентов вылечились

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200415/1570087354.html