За месяц гречка подорожала на 63% в Челябинской области

В Челябинской области подорожали гречка, рис, макароны,а также разные виды мяса, рыба и белокочанная капуста, однако есть и продукты, которые снизились в цене.

Напомним, Минсельхоз по поручению главы региона с 23 марта отслеживает цены на 32 наименования социально значимых продуктов питания.

«С начала введения режима самоизоляции, с 23 марта по 15 апреля, наиболее заметный рост показала цена на гречку – 63%, если говорить в натуральных числах, с 48 рублей гречка подорожала до 77 рублей за килограмм. Также отмечен рост цен на рис – 23%, макароны – 20%, свинина – 41%, говядина – 22%, рыба – 25%», – сказал Сергей Сушков.

Одновременно он озвучил и ряд продуктов, цены на которые за время мониторинга снизились или остались на прежнем уровне.

«Показали снижение хлеб и хлебобулочные изделия – 27-29%, мука пшеничная подешевела на 35%, сгущенное молоко – на 30%, печенье – на 38%, лук показал снижение на 54% – с 96 рублей за килограмм до 47», – сказал вице-губернатор.

В пределах 10% за указанный период колебалась цена на минеральную воду, куриное мясо, мясные и рыбные консервы, яйцо, чай и детские смеси, добавил он.

https://dostup1.ru/economics/Za-mesyats-grechka-podorozhala-na-63-v-Chelyabinskoy-oblasti_125763.html