Режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до 30 апреля

В Челябинской области режим повышенной готовности к ЧС по коронавирусу продлен до 30 апреля. Об этом на брифинге сообщил губернатор Алексей Текслер. По его словам, соответствующее распоряжение уже подписано.

Как заявил Текслер, продление ограничений необходимо. Для полной отмены режима нужно снижение заболеваемости в Москве или в Челябинской области.

«Ужесточения, в том числе введение системы пропусков, будут вводиться только при ухудшении ситуации. Пока никаких ужесточений введено не будет», — заявил Текслер.

Напомним, ранее режим повышенной готовности был введен до 19 апреля.

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