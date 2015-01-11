Сводка коронавируса. Количество заболевших в Челябинской области резко выросло

В Челябинской области сохраняется непростая ситуация по коронавирусу. За сутки опасная инфекция подтвердилась у 12 человек.

Новые данные огласили в региональном министерстве здравоохранения сегодня, 19 апреля. Таким образом, общее число заболевших возросло до 83-х.

Тем временем, уже 35 южноуральцев выздоровели и были выписаны из больниц, 48 пока еще госпитализированы.

Добавим, что накануне COVID-19 был выявлен (по результатам одного анализа) у супругов из Трехгорного. Сейчас они госпитализированы. Как пояснил в своем обращении к горожанам глава ЗАТО, приехавший из Москвы мужчина с признаками ОРВИ по возвращении с 10 апреля находился с женой на самоизоляции. Такие же симптомы у его супруги появились 16 апреля.

Пока они будут находиться в больнице, квартиру и подъезд обработают спецсредствами, выявляются и контактировавшие с ними люди. По заявлению мэра, в городе будет развернут оперативный штаб.

https://www.cheltv.ru/svodka-koronavirusa-kolichestvo-zabolevshih/