Почти 60 гектаров леса тушили на Южном Урале в выходные

За минувшие выходные, 18 и 19 апреля, на территории Челябинской области ликвидировано восемь лесных пожаров на площади 59,8 гектара.

«Возгорания произошли на территории Красноармейского, Увельского, Шершневского и Чебаркульского лесхозов. В тушении были задействованы 42 человека и 16 единиц техники», – говорится в сообщении.

Напомним, на территории Красноармейского района действует особый противопожарный режим.

С начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда Челябинской области ликвидировано 47 лесных пожаров на площади 552,36 га.

В случае обнаружения лесного пожара звоните на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55. Также южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.

https://dostup1.ru/accident/Pochti-60-gektarov-lesa-tushili-na-Yuzhnom-Urale-v-vyhodnye_125859.html