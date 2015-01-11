Прокурор разъясняет: как не стать жертвой интернет-мошенников

В настоящее время для своих махинаций злоумышленники стремятся максимально использовать возможности интернета, мошенничество распространяется по всем каналам общения. В период самоизоляции эта проблема стала особенно актуальной. Ситуацию в Озерском городском округе прокомментировал прокурор ЗАТО г. Озерск Алексей Вахрушев.

По информации прокуратуры, в 2020 году в округе было зарегистрировано 248 преступлений, из них 59 – это преступления в сфере информационно-коммуникационных технологий.

– Хищения в социальных сетях составляют около четверти преступлений. При этом злоумышленники, войдя в доверие к потерпевшим, похищают значительные суммы денежных средств, – подчеркнул прокурор ЗАТО г. Озерск Алексей Вахрушев. – Часто совершаются преступления путём введения граждан в заблуждение относительно правомерности действий сотрудников банков. Хотелось бы в очередной раз предостеречь жителей округа и обратить их внимание на то, что ни один работник банка, обращаясь к гражданам по телефону или через интернет-ресурсы, не будет спрашивать реквизиты банковских карт, пароли или коды, которые владельцы карт получают через смс-сообщения.

Следует отметить, что, несмотря на многочисленные предупреждения, повсеместно продолжаются хищения банковских карт, которые хранились в вещах потерпевших вместе с указанием пин-кода. Злоумышленникам в таких ситуациях не составляет труда снять с карты денежные средства.

Алексей Вахрушев обратил особое внимание на то, что надо проявлять осторожность и в тех ситуациях, когда гражданам в сети интернет предлагают что-либо приобрести по заведомо низкой цене:

– На территории округа было зарегистрировано и возбуждено уголовное дело по факту хищения крупной суммы денег у жителя города, который пытался через Инстаграм приобрести транспортное средство представительского класса. Потерпевший воспользовался QIWI-кошельком и перевёл злоумышленникам средства в размере свыше одного миллиона рублей.

В таких сомнительных переговорах принимать участие не стоит. По меньшей мере, прежде чем переводить денежные средства, необходимо попытаться оценить степень риска. Задуматься над тем, почему тот или иной товар вдруг стал очень дешёвым, или невероятно доступным. Например, детали к автомобилям, компьютерная техника, различного рода дорогостоящие товары, иногда даже экзотические или породистые животные. Следует вспомнить о том, что у большинства добросовестных продавцов есть возможность оплатить товар при получении.

Одна из главных рекомендаций: если ресурс вам не знаком, вы им никогда не пользовались и о нём мало что известно, лучше всего воздержаться от заказа. Всегда с опасением надо относиться к чересчур навязчивым предложениям. Речь идёт о тех случаях, когда люди узнают ваш номер телефона, начинают звонить, предлагают сделать авансовый платёж и готовы взамен предоставить различные документы.

– Мошенники, как правило, очень хорошо общаются, владеют терминологией, могут произвести впечатление человека очень сведущего, и в результате, пользуясь вашей растерянностью и неосведомлённостью, они совершают преступления. При малейшем сомнении, лучше взять паузу, посоветоваться с родственниками, особенно это касается пожилых людей, – пояснил Алексей Вахрушев.

Часто мошенники предлагают людям старшего поколения перевести денежные средства для того, чтобы в дальнейшем была произведена какая-либо социальная выплата или возврат каких-либо субсидий.

– Ни в коем случае никаких платежей в таких ситуациях осуществлять не надо. Можно позвонить в службу социальной защиты населения, уточнить соответствует ли действительности данная информация, посоветоваться с детьми, с родственниками, – обратился к пожилым гражданам Алексей Вахрушев. – Законом Российской Федерации в случае предоставления мер социальной поддержки не предусмотрено никаких денежных переводов от граждан.

К товарам и услугам, которые предлагаются в социальных сетях, необходимо также относиться с осторожностью. Существуют недобросовестные продавцы, целью которых является получение максимального количества денежных средств, после чего, сайт прекращает своё существование:

– Если гражданин подозревает, что в отношении него было совершено или планировалось совершение преступление, лучше всего сразу обратиться в правоохранительные органы, чтобы преступление было раскрыто по горячим следам. Значительно сложнее обнаружить злоумышленников в интернете по истечении времени, когда они могут прекратить свою деятельность.

Мошенничество совершается путём обмана или злоупотребления доверием, когда злоумышленник предоставляет заведомо недостоверные сведения или, маскируя злой умысел под видом правомерной сделки, также совершает преступление. Гражданам необходимо знать, что они имеют право на помощь и защиту закона. Таких примеров множество, начиная от услуг экстрасенсов, которые обещают излечение от недуга, избавление от житейских неурядиц, и до предложений по участию в различных инвестиционных проектах.

– Зачастую в таких ситуациях, граждане оказываются втянутыми в финансовые пирамиды, и подчас международного уровня. Но даже в таких ситуациях, с учётом неправомерности осуществления финансовых операций, удаётся хотя бы частично вернуть средства граждан.

Продолжают мошенники пользоваться так называемыми классическими приёмами, когда в ночное время граждане получают звонки от якобы своих близких о том, что они попали в ДТП и для того, чтобы откупиться от сотрудников полиции им срочно необходимы денежные средства.

– В таких случаях также не надо перечислять денежные средства, а проверить эту информацию, созвонившись с родственниками. Далее лучше всего обратиться в органы внутренних дел и сообщить о данном преступлении. Эти звонки совершаются путём случайного подбора номеров и, как показывает практика расследований, совершаются эти преступления лицами, находящимися в местах лишения свободы. В таких случаях злоумышленники действуют, что называется на удачу, требуя перевода денежных средств, – прокомментировал ситуацию Алексей Вахрушев.

В последнее время стали встречаться случаи вымогательства денег у предпринимателей, к которым якобы должна приехать проверка, а средства нужны для того, чтобы контрольное мероприятие прошло без проблем.

– Отмечу сразу, что представители государственных структур с такими предложениями обращаться никогда не будут, поскольку сейчас осуществляется очень строгий контроль. Кроме того, если проверка запланирована официально, она в любом случае будет проведена. Эту информацию легко проверить, перезвонив в организацию, от лица которой было сделано это неправомерное предложение. После этого всё встанет на свои места. Никогда не стоит поддаваться на уговоры мошенников.

Главный вывод, который хотелось бы сделать – распоряжаться своими денежными средствами необходимо очень осмотрительно, а в сети Интернет крайне осторожно, чтобы не стать жертвой злоумышленников.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42683/