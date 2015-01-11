Напряженный апрель. На Челябинскую область надвигается угрожающий циклон

Челябинскую область накроют туманы и грозовые тучи. Циклон, который надвигается с Поволжья, развернет бурную деятельность в регионе.

Согласно данным Гидрометцентра, на Южном Урале сегодня днем. 21 апреля ожидается до +16…+18 градусов тепла, а к вечеру столбики термометров опустятся резко до +9 С.

Из-за перепада температуры с утра некоторые районы региона погрузятся в густой туман. Кроме того, на ожидаются дожди и даже прогремят грозы, местами возможен мокрый снег. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 14-18 метров в секунду.

Со среды, 22 апреля, начнется заметное ухудшение погоды. Температура воздуха понизится до +7 градусов, порывы ветра ускорятся до 23 метров в секунду. Кроме того, синоптики обещают обильные дожди с грозами.

https://www.cheltv.ru/napryazhennyj-aprel/