На Южном Урале выделено 260 млн на выплаты малоимущим в период самоизоляции

В Челябинской области выделено 260 млн рублей на выплаты малоимущим в период самоизоляции – деньги начнут перечислять в течение текущей недели.

«Из бюджета региона выделено 260 млн рублей на выплаты многодетным семьям с доходами ниже прожиточного минимума, а также семьям, где мамы в одиночку воспитывают детей», – отметила Гехт.

Она добавила, что деньги начнут перечислять до конца текущей недели.

Напомним, ранее сообщалось, что дополнительных заявлений от представителей указанных категорий не требуется.

https://dostup1.ru/finance/Na-Yuzhnom-Urale-vydeleno-260-mln-na-vyplaty-maloimuschim-v-period-samoizolyatsii_125879.html