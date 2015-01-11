Когда это закончится. ВОЗ предсказала новую вспышку коронавируса

Из-за пандемии коронавируса вводят новые ограничения. Смягчать карантинные меры, по мнению главы Всемирной организации здравоохранения, не стоит.

Сценарии развития коронавируса предсказываются многими специалистами. Врачи надеются, что опыт борьбы с холерой и чумой остановит новый вирус в ближайшие сроки.

А Всемирная организация здравоохранения, напротив, предсказывает серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.

«Поверьте, худшее еще впереди. Давайте предотвратим эту трагедию», – призвал глава организации Тедрос Гебреисус.

Новая вспышка Covid-19 может застать врасплох те страны, которые уже ослабили карантинные меры. Это Италия, Испания, Германия и Австрия несмотря на то, что они являются антилидерами по числу зараженных.

Опасения специалистов Всемирной организации здравоохранения, вероятно, небеспочвенны. Так, китайские ученые выяснили, что патогенез у COVID-19 может различаться в зависимости от штамма возбудителя. Согласно исследованию, опубликованному на MedRxiv, самые агрессивные мутации вируса оказались такими же, которые распространены в Италии и Испании, менее активные встречаются в США.

В России власти рассматривают вариант продления режима самоизоляции. По информации источников РБК, пока называются две даты: до 11 мая, а при негативном сценарии развития эпидемии до 1 июня.

По последним данным, в мире заражены 2 478 634 человек. В России диагноз коронавирус подтвержден у 47 121, из них 107 человек приходится на Челябинскую область.

Напомним, что для профилактики заражения остаются все те же рекомендации: мыть руки, чихать в локоть, носить маски и дезинфицировать все вокруг вас, используя либо специальные средства, либо спиртовой раствор не меньше 70%.

https://www.cheltv.ru/kogda-eto-zakonchitsya-voz/