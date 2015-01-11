Не прикасайтесь. Продукты в магазинах теперь обязаны паковать

Роспотребнадзор сегодня обновил рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции в сфере торговли. Чтобы снизить вероятность заражения COVID-19, ведомство запретило покупателям самим взвешивать продукты в магазинах.

В документе сказано, что торговые точки должны исключить возможность покупателей взвешивать продукты. Все должно продаваться в уже упакованном виде

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также отметила, что выдавать товар и принимать деньги должны разные люди. А продавцы обязаны работать в перчатках и масках.

Каждый покупатель в свою очередь должен обработать ручку тележки или корзины влажной салфеткой. В торговом ряду сначала необходимо выбирать продукты, которые можно хранить при комнатной температуре, а продукты из холодильников – в последнюю очередь.

Ранее в пресс-службе ведомства напомнили, что допустимое число работников в помещении площадью до 50 квадратных метров – не более 5 человек. Также в Роспотребнадзоре добавили, что максимум 50 человек допускается в помещениях площадью свыше 200 квадратных метров.

https://www.cheltv.ru/ne-prikasajtes-produkty/