Жительница Озерска отдала мошенникам 122 066 рублей

Сотрудниками Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по факту хищения 122 066 рублей.

В дежурную часть Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск обратилась 63-летняя местная жительница, которая рассказала, что перевела 122 066 тысячи рублей на счета неустановленных лиц в целях получения денежной компенсации за ранее приобретенные лекарственные средства.

Сотрудники полиции установили, что на телефон заявительницы поступил звонок от женщины, которая сообщила, что ей положена компенсация за ранее приобретенные некачественные пищевые добавки. Мошенники под различными предлогами убеждали женщину, что ей необходимо перевести различные денежные суммы, которые будут возвращены ей после оформления документов.

Сначала злоумышленники сказали перечислить деньги за открытие ячейки в банке, на который потом поступит компенсация и сообщить номер квитанции. Далее, якобы, необходимо внести страховую сумму и для того, чтобы снять деньги со счета, нужно оплатить комиссию, что потерпевшая и сделала. Таким образом, доверившись, женщина перевела мошенникам 122 066 рублей.

В настоящее время сотрудниками Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск проводится комплекс мероприятий по установлению лиц, причастных к совершению преступления, следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Полиция предупреждает: никаких компенсаций за ранее приобретенные некачественные товары официальные структуры и ведомства никогда не предлагают.

- не предоставляйте свои персональные данные, неизвестным лицам. Если Вы столкнулись с такой ситуацией, перед выполнением требований неизвестных обязательно посоветуйтесь с теми, кому вы доверяете – родными, близкими, соседями;

- не верьте, если вам по телефону предлагают компенсировать понесенные расходы за ранее приобретенные некачественные лекарственные средства или БАДы, это очередная уловка мошенников.