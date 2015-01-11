Автовладельцы смогут оформить полис ОСАГО без техосмотра

В связи ситуацией по коронавирусной инфекции Банк России рекомендовал страховым компаниям заключать договоры ОСАГО без диагностических карт.

Бланк с результатом прохождения техосмотра необходимо предоставить страховщику в течение месяца после снятия ограничительных мер в регионе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском отделении Уральского ГУ Центробанка России, Банк России рекомендует автолюбителям приобретать полис «автогражданки» на сайте страховщика. Многие компании для удобства заключают договоры ОСАГО через мобильные приложения, где можно загрузить фотографии основных документов и провести оплату. Если нет возможности для выхода в интернет, приобрести полис можно в дежурном офисе страховой компании. Информация о режиме работы находится на сайтах страховщиков.

«Чтобы не столкнуться с мошенничеством во время приобретения полиса обязательной «автогражданки», рекомендуем убедиться в наличии лицензии у страховой компании, - советует управляющий отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина. - Проверить ее можно на сайте Банка России в соответствующем разделе. Также важно знать, что для оформления полиса в интернете нет необходимости обращаться за этой услугой к посредникам и передавать им свои персональные данные»,

Центробанк рекомендовал страховым организациям работать с клиентами дистанционно и во время урегулирования страховых случаев. Для этого на сайтах компаний должна находиться вся информация о возможности удаленного взаимодействия с клиентом. Также рекомендовано не применять меры воздействия к тем клиентам, которые нарушили срок предоставления документов для страховой выплаты из-за введенных ограничительных мер.

Отметим, с 2017 года страховые организации обязаны продавать полисы обязательной «автогражданки» через интернет. Всего в 2019 году в Челябинской области было заключено чуть более одного миллиона договоров ОСАГО.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/avtovladelcy-smogut-oformit-polis-osago-bez-tehosmotra