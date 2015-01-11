Поддержка граждан Озерского городского округа в период ограничительных мероприятий

В Озёрске оказывается помощь самым не защищённым слоям населения.

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны

- производится единовременная выплата к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне а) инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны - в размере 75 000 рублей;

б) ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто - в размере 50 000 рублей.

Средства выделены из Федерального бюджета РФ.

- единовременную денежную выплату получили инвалиды и участники Великой Отечественной войны в размере 5 000 руб. Средства выделены из бюджета Челябинской области.

- с 27.04.2020 начнется выплата единовременной денежной помощи участника, инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, ушедшим на пенсию по старости (инвалидности) из городских организаций Озерского городского округа или прибывшим на постоянное место жительства на территорию Озерского городского округа в размере 4000 руб. Средства выделены из бюджета Озерского городского округа.

- выплачена единовременная материальная помощь на текущий ремонт жилья, подводку к дому газового оборудования по 40 тысяч рублей ветеранам войны (по заявлениям граждан)

Старшее поколение

- в учреждении социального обслуживания МУ «Комплексный центр» работает телефон «горячей» линии для одиноко проживающих граждан старше 70 лет. Специалистам учреждения можно оставить заявку на доставку медикаментов, продуктов питания, оплату коммунальных услуг. Телефон «горячей» линии 5-56-45, 9-04-26.

На 24.04.2020 поступило 955 обращений, выполнено 226 заявок.

Выполнение заявок осуществляется силами волонтеров.

- с 25 апреля 2020 осуществляется выдача продуктовых наборов одиноко проживающим гражданам старше 70 лет, имеющим инвалидность и состоящим на учете в УСЗН.

956 продуктовых наборов предоставлены благотворительным фондом «Русь».

Наборы доставляются гражданам на дом силами работников социальных служб и волонтеров.

На 24.04.2020 выдано около 600 наборов

- для оказания психологической помощи в МУ «Комплексный центр» работает психолог тел. 5-89-79

Семьи с детьми

- с 27 апреля 2020 будет производится единовременная выплата одиноким родителям и многодетным семьям в размере 5000 рублей, чей доход ниже прожиточного минимума. На территории округа данную меру социальной поддержки получат около 800 семей.

Выплата носит беззаявительный характер, средства будут перечисляться на счета выплат граждан, осуществляемых УСЗН.

- с 24 апреля 2020 осуществляется выдача продуктовых наборов малообеспеченным семьям с детьми-инвалидами. Наборы приобретены за

счет средств местного бюджета.

Управлением социальной защиты населения продолжается работа с местными предпринимателями для расширения перечня категории граждан на получение бесплатных продуктовых наборов.

- в случае, если граждане оказались в трудной жизненной ситуации, они могут обратиться в УСЗН для рассмотрения вопроса оказания материальной помощи. Материальная помощь может быть оказана

· за счет областного благотворительного счета для оказания помощи, нуждающимся жителям региона, особо пострадавшим от пандемии и ее последствий. Оператором выступает областная некоммерческая организация «Союз женщин Челябинской области».

· за счет средств областного бюджета в соответствии с Постановлением Правительства Челябинской области от 20.06.2012 г. № 332-П «Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Выплата единовременного социального пособия».

- в рамках организации дистанционного обучения группой ЧТПЗ выделено 50 ноутбуков для малообеспеченных семей

- 27 апреля 2020 в образовательных учреждениях округа для учащихся начальных классов начнется выдача молока.

Информация управления социальной защиты населения.