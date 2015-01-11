Решение о продлении самоизоляции в Челябинской области примут после 26 апреля

Действующий режим обязательной самоизоляции в Челябинской области заканчивается 30 апреля – решение о его продлении или смягчении ограничений будет приниматься в начале следующей недели.

«Организационно мы готовы к любому варианту развития событий. Я озвучивал как план по постепенному снятию ограничений, так и возможности по ужесточению карантинных мер. В том числе, вы знаете нашу готовность по введению пропускной системы. Важно не допустить бесконтрольного распространения инфекции. Это сегодня самое важное. Не исключаю вариант, при котором в отдельных муниципалитетах, где сложилась неблагоприятная эпидобстановка, режим будет жестче, чем в целом по региону», – уточнил Алексей Текслер.

Напомним, в Челябинской области 245 случаев коронавируса – прирост за сутки составил 72 пациента. Очаг заболеваемости зафиксирован в Златоусте, там больны 82 человека – врачи и пациенты горбольницы № 1. Остальной прирост дали пневмонии и ОРВИ, которые массово тестируются.

https://dostup1.ru/society/Reshenie-o-prodlenii-samoizolyatsii-v-Chelyabinskoy-oblasti-primut-posle-26-aprelya_125994.html