Не забыть оплатить ЖКХ: как избежать жилищного коллапса?

Поставщики ресурсов бьют тревогу из-за снижения оплат за потребленные ресурсы. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что послабления в сфере ЖКХ, такие как запрет на выставление пени за просрочку платежа, были ошибочно восприняты населением как возможность совсем не платить за ресурсы.

В действительности, обязанность платы за свет или отопление в установленные сроки (до 10 числа месяца, следующего за расчетным) определена законодательно и ее никто не отменял. Работа ресурсоснабжающих организаций в части взыскания долгов продолжается, в том числе в судебном порядке. Поэтому рано или поздно платить по долгам придется. К тому же, к примеру свет или отопление – это стратегические ресурсы, которые сохраняют прежний ритм нашей жизни: тепло в квартирах, освещение, работу холодильников, телевизоров, компьютеров, электрических плит. Без всего этого в каждом доме наступит коллапс. Поэтому оплата данных ресурсов, с целью сохранения стабильной работы ресурсоснабжающих организаций, должна быть в приоритете.

«Снижение платежей за поставленные ресурсы может привести к настолько к серьезным последствиям, что отбросит нас на много лет назад. Сегодня все поставщики предоставляют услуги авансом, значит клиент платит за ресурс, который потребил еще в прошлом месяце. Это такой же товар, как любой другой. Мы ведь не приходим в магазин, ожидая, что нам дадут продукты бесплатно. С электрической энергией так же. Все, что потребили, – необходимо оплатить, тем более что возможность для экономии и способы оплаты есть», – комментирует директор по работе с клиентами Андрей Святых.

Как оплатить квитанции за свет и отопление, если нельзя выходить из дома?

На сегодняшний день практически все услуги в сфере электро- и теплоснабжения можно получить дистанционно. Отследить начисления, передать показания, подписаться на электронную квитанцию или осуществить оплату без комиссии за свет можно в личном кабинете «Уралэнергосбыт» (https://lk.esk-ural.ru), за отопление – в личном кабинете «УСТЭК-Челябинск» (https://lk.billing74.ru/ustekchel) или в личном кабинете ООО «ГЦНКП» (https://lk.komplat.ru/account). Провести оплату просто с помощью проверенных банковских сервисов: через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» и «Автоплатеж» ПАО «Сбербанк», Систему «Город» gorod74.ru (для держателей карт Челябинвестбанка), в личном кабинете «Челиндбанк» (для держателей карт Челиндбанка). Если возникли вопросы, получить любую необходимую консультацию можно по телефону 8-800-2222-500 или даже через мессенджер WhatsApp (89581609110 – консультации по электроэнергии, 89020284329 – консультации по теплоэнергии).

Если я не умею пользоваться онлайн-сервисами?

Людям старшего поколения бывает трудно сориентироваться в работе дистанционных сервисов. В этом случае заботу о них могут взять на себя дети или близкие родственники. В сложившейся обстановке важно поддерживать друг друга. В личных кабинетах ООО «Уралэнергосбыт» и АО «УСТЭК-Челябинск» есть возможность подключить одновременно несколько лицевых счетов. Таким образом можно передавать показания и совершать оплату за родителей, пребывающих на самоизоляции и не умеющих пользоваться интернетом.

Стоит заметить, что на самом деле подключение к личному кабинету не составляет особого труда. Достаточно один раз ввести свои данные и запомнить пароль на компьютере, а потом просто передавать показания и производить оплату. Но если вы все-таки боитесь сделать что-то не так, позвоните на горячую линию 8-800-2222-500, и специалисты шаг за шагом объяснят все необходимые действия. На сайте uralsbyt.ru в разделе «Клиентам», «Личный кабинет» можно найти подробную видеоинструкцию по подключению.

https://www.cheltv.ru/ne-zabyt-oplatit-zhkh-kak-izbezhat-zhilishhnogo-kollapsa/