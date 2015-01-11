Путин обсудит COVID-19 с главами регионов

Во вторник, 28 апреля, президент Владимир Путин проведет с главами регионов совещание по ситуации с коронавирусом – мероприятие будет проходить в режиме видеоконференцсвязи.

Ожидается, что в ближайшие дни глава государства выступит с оценкой ситуации заболеваемости COVID-19 в целом по стране.

По данным на 27 апреля, в России подтвержденных случаев COVID-19 – 6 198 в 84 регионах. В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 87 147 случаев (+7,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 7 346. Летальных случаев за все время – 794.

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 27 апреля, зарегистрировано 2 991 918 подтвержденных случаев коронавируса, прирост за сутки составил 73 668 случаев.

https://dostup1.ru/society/Putin-obsudit-COVID-19-s-glavami-regionov_126079.html