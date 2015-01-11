Синоптики составили прогноз погоды на май для Урала

Специалисты Гидрометцентра России рассказали о климатических особенностях мая на территории Челябинской области. Обычно в последний месяц весны температура воздуха составляет +10+13 °C.

Однако так бывает не всегда. Иногда приходит изнуряющая жара до +32+36 °C. В отдельные годы, напротив, очень холодно. Абсолютный минимум, который был зафиксирован на Южном Урале метеорологами, составил -14 °C.

Возвращается и снег. Бывало, что образовывался снежный покров до пяти сантиметров. В отдельные годы целую неделю бушевали метели.

Май считается солнечным месяцем. На небе как правило нет туч около 29-30 дней. Но осадки тоже бывают, на севере их выпадает в среднем около полуметра. Правда, есть рекорды. В мае 2003 года в Челябинске дождей было в 3 раза больше нормы, а в 1991 году не выпало ни капли.

Ну и, конечно, начинаются грозы. На Южном Урале в мае они не редкость. Случалось, что грозовые фронты задерживались в Челябинской области на 13 дней. Также в этом месяце случаются пыльными бурями и ливни с градом.

Предварительный прогноз на май 2020 года в целом оптимистичный. Правда, погода будет неустойчивой. В начале месяца ожидаются дожди, в отдельные дни со снегом, и температура воздуха около +6+9 °C.

А затем придет долгожданное тепло. Столбики термометров могут показывать до +19+20 °C.

https://www.cheltv.ru/zhara-do-36-c-sinoptiki-sostavili/