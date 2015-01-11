Режим самоизоляции продлен в Челябинской области до 11 мая

Режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до 11 мая.

При этом, по его словам, в регионе уже подготовлен план по постепенному смягчению режима самоизоляции.

«Планируем, что на первом этапе откроем парки, скверы, затем постепенно дадим разрешение открыться фитнес-центрам, розничным магазинам, разумеется, с соблюдением всех мер безопасности. По школьникам также будем принимать решение после 11 мая. Предварительно мы предполагаем разрешить посещение школ учащимся выпускных классов – для подготовки к экзаменам», – отметил глава региона.+

«Ограничения не могут длиться вечно, но нам надо понять, что ряд правил – соблюдение социальной дистанции, ношение масок, дезинфекция – станет для нас нормой жизни», – добавил он.

На 29 апреля количество подтвержденных случаев на Южном Урале составляет 499.

https://dostup1.ru/society/Rezhim-samoizolyatsii-prodlen-v-Chelyabinskoy-oblasti-do-11-maya_126134.html