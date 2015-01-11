Глава минобра Челябинской области рассказал, как будут учиться школьники в мае

Три майский нерабочих дня - шестое, седьмое и восьмое мая – школьники Челябинской области не будут отдыхать, а продолжат грызть «гранит науки».

Напомним, 28 апреля президент Владимир Путин подписал Указ «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Документом 6, 7 и 8 мая устанавливаются нерабочими днями с сохранением заработной платы. Указ может распространяться на образовательные организации по согласованию с правительством РФ. При этом руководителям субъектов дано право самим принимать решения, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.

В Московской области приняли решение приостановить дистанционное обучение в школах, колледжах и вузах с 1 по 11 мая. В регионе напряженная ситуация по коронавирусу.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» министр образования и науки региона Александр Кузнецов, с шестого по восьмое мая все школьники Челябинской области будут учиться в дистанционном формате. «Шестое, седьмое и восьмое мая – это не выходные дни, а нерабочие», - уточнил глава минобра.

Детские сады продолжат работать в режиме дежурных групп. По словам Александра Кузнецова, на сегодня 6,5% от всего контингента дошкольников (почти 15 тысяч детей) продолжают посещать детсады.

Напомним, режим «нерабочих дней» был установлен президентом по 30 апреля, а накануне был продлен по 11 мая включительно. С первого по пятое мая и с девятого по 11 мая – праздничные дни. Учиться и работать в эти дни россияне не будут (кроме разрешенных непрерывных производств и организаций, деятельность которых нельзя прекратить).

После 11 мая ученики младших и средних классов продолжат обучение в дистанционном режиме. Досрочно завершать учебный год пока не планируется.

Вполне вероятно, что после майских праздников выпускники девятых и одиннадцатых классов школ смогут перейти на очный формат обучения в режиме малых групп и консультаций. Но принятие такого решения будут зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/glava-minobra-chelyabinskoy-oblasti-rasskazal-kak-budut-uchitsya-shkolniki-v-mae