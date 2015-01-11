В Катав-Ивановском районе река подтопила дома

В селе Орловка (Катав-Ивановский район) из-за подъема уровня воды в реке в зоне риска подтопления жилых домов оказались несколько человек.

«Вышедшая из берегов река подтопила последние дома по улицам Ленина и Советская, а также залила футбольную площадку у моста. Информация была немедленно доведена до комиссии по ЧС администрации Катав-Ивановского района. По решению комиссии, жителям домов, которые находятся в возможной зоне подтопления, раздали памятки с порядком действий при возникновении ЧС. Также был разработан план действий в случае подтопления», – рассказал глава Орловского сельского поселения Дмитрий Пульдяев.

В случае необходимости жители пострадавших домов будут эвакуированы в пункт временного размещения на базе коррекционной школы-интернат в Катав-Ивановске. В зоне возможного подтопления в Орловке находятся шесть домов, в которых проживают 11 человек. В случае значительного паводка количество людей в зоне риска может увеличиться до 97.

https://dostup1.ru/accident/V-Katav-Ivanovskom-rayone-reka-podtopila-doma_126139.html