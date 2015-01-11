На сегодняшний день в Озерском городском округе выявлено три случая заражения коронавирусом. Инфекция подтверждена у двух военнослужащих озерской дивизии, прибывших из служебной командировки в Подмосковье. Один из инфицированных находится в Озерске, второй - в поселке Новогорный. Третий случай зафиксирован у жительницы Озерска.

В настоящее время инфицированные COVID-19 и контактировавшие с ними лица изолированы, находятся под контролем и наблюдением медиков, симптомы респираторного заболевания у всех отсутствуют.

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Напоминаем: для того, чтобы минимизировать распространение коронавируса, в Челябинской области и Озерском городском округе до 11 мая включительно действует режим самоизоляции, который необходимо соблюдать всем.

Следует максимально ограничить контакты:

- воздержаться от посещения родственников, друзей, не принимать их в собственном доме;

- отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе;

- не подвергать опасности лиц из групп риска (в возрасте старше 60 лет, с хроническими соматическими заболеваниями);

- для общения и поздравления с праздниками используйте современные дистанционные средства связи.

Если всё же решили выехать за город – необходимо придерживаться следующих правил:

В пути:

- отдайте предпочтение личному транспорту или такси (так вы сможете минимизировать контакты с посторонними);

- при пользовании общественным транспортом: используйте маску, соблюдайте социальную дистанцию (не менее 1,5 метра); после касания общедоступных поверхностей (двери, поручни) обработайте руки кожным антисептиком; не дотрагивайтесь необеззараженными руками до лица; не принимайте пищу в общественном транспорте.

На отдыхе:

- не расширяйте круг общения, проведите майские праздники с теми, с кем контактировали (находились в одной квартире на самоизоляции) в будние дни; избегайте контактов/общения с соседями по дачному участку и компаниями на отдыхе на природе, соблюдайте социальное дистанцирование (1,5 м);

- гражданам пожилого возраста (старше 60 лет) и лицам, имеющим хронические заболевания, лучше остаться дома;

- соблюдайте меры гигиены: тщательно мойте руки с мылом не менее 30 секунд;

- находясь на природе, не забывайте, что начался сезон активности клещей: не ходите по нескошенной траве, оденьте закрытую одежду и обувь с высоким голенищем, используйте репелленты, регулярно проводите само- и взаимоосмотры.

При ухудшении самочувствия немедленно примите меры по самоизоляции и обратитесь за медицинской помощью (вызов на дом).

Помните, ваше здоровье и здоровье ваших близких - в ваших руках! Берегите себя!

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42791/