Южноуральские депутаты одобрили запрет «наливаек» в жилых домах

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области в первом чтении одобрили законопроект о запрете продажи алкоголя в точках общепита в многоквартирных домах с залом обслуживания менее 50 кв. метров.

Поправки в федеральный закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта от 24 апреля 2020 года устанавливают запрет на продажу алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, если общая площадь зала обслуживания менее 20 кв. метров. Регионы вправе самостоятельно устанавливать дополнительные ограничения в части увеличения размера площади зала, в том числе полный запрет продажи алкоголя в многоквартирных домах.

«Законопроект инициирован в связи с многочисленными обращениями и жалобами жителей, обеспокоенных частым нарушением общественного порядка во дворах и детских площадках, и направлен на обеспечение их прав на тишину, отдых и правопорядок. Мы не против общепита в многоквартирных домах, но не хотим, чтобы под видом общепита маскировались "наливайки". Пока мы приняли поправки в первом чтении, чтобы обсудить их содержательную часть с населением, представителями бизнеса и органами власти», – отметил председатель комитета Заксобрания по экономической политике Константин Захаров.

Ожидается, что во втором-третьем чтении поправки будут приняты через месяц.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouralskie-deputaty-odobrili-zapret-nalivaek-v-zhilyh-domah_126175.html