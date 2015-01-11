Дороги Озерска ремонтируют даже в праздники

В этом году на ремонт картами округ получил из областного бюджета порядка 35 млн рублей. В настоящее время конкурсные процедуры завершены. Победителем электронного аукциона стал ФГУП «ПО «Маяк». 30 апреля подрядчик приступил к срезке асфальта на проспекте Победы.

В рамках муниципального контракта окончание работ запланировано на 30 июня. Представитель подрядчика Дмитрий Митронов пояснил:

- Наше предприятие располагает достойной техникой, собственным асфальтовым заводом. Как только срежем старый асфальт, сразу начнем укладывать новый, если позволит погода. Работать будем все праздники, пока по графику, постараемся завершить работы раньше намеченного срока.

С ходом выполнения работ лично ознакомился глава Озерского городского округа Евгений Щербаков:

- То, что контракт заключен с ПО «Маяк», безусловно, - положительный фактор: техника, как мы видим, хорошая, специалисты ответственные. Несмотря на то, что некоторые сегменты экономики не работают, мы делаем все, чтобы благоустройство города не прекращалось. Когда выйдем из ограничительного режима из-за пандемии, продолжим улучшать внешний вид города. Хочу отметить, что помимо ремонта дорог, идет замена светофоров на новые – с современным функционалом и дизайном, со светодиодами. Сейчас устанавливаются новые столбы со светодиодным освещением на перекрестках, чтобы в вечернее время водителям и пешеходам было более комфортно.

Напомним, что в этом году карточный ремонт запланировано провести на главных городских проспектах Озерска в старой и новой его части. На пр. Карла Маркса для ремонта определён самый масштабный отрезок дороги от пересечения с ул. Дзержинского до ул. Октябрьской, на пр. Ленина от площади Курчатова до района автовокзала будет устранена колейность и выбоины, на пр. Победы будет заменено асфальтовое покрытие на участке дороги от пересечения с ул. Менделеева до ул. Лермонтова, а также в районе здания стоматологии. Коснется ремонт и самых проблемных дорог этого года на улицах: Блюхера, Колыванова, Герцена, Октябрьской, Ермолаева и Лермонтова. Кроме того, карточный ремонт дороги будет выполнен на пр. Ленина в посёлке Новогорный. Помимо этого, в настоящее время подготовлена конкурсная документация на проведение ремонта картами наиболее проблемных участков дорог на ул. Колыванова и ул. Индустриальная. На ремонт этих двух участков средства были выделены из бюджета округа.

Стоит сказать о том, что на 14 мая запланирован аукцион на проведение капитального ремонта дороги на ул. Береговой в посёлке Метлино, которой пользуются практически все жители округа, выезжая на трассу в сторону Челябинска. На ремонт этой дороги область выделила округу порядка 25 млн рублей. Напомним, что в прошлом году в округе был проведён масштабный ремонт Каслинского шоссе. В этом году в муниципалитет из бюджета области также будет направлен 61 млн рублей на капитальный ремонт Метлинского шоссе.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42813/