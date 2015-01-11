«Рекорд Победы». Онлайн акция с правильным посылом и хорошими призами…

Друзья!!!

Традиции надо соблюдать!

Каждый год 9 мая "GAGARIN Sport & Fitness Озерск" поддерживал международную акцию "Рекорд Победы", в рамках которой нам нужно было сделать отжимания от пола по количеству мирных дней после окончания ВОВ.

Этот год вносит коррективы. "Гагаринцы" переносят акцию в он-лайн. А "Уральские кабельные сети" становятся её спонсорами.

Что требуется от участников:

За три минуты сделать как можно больше отжиманий от пола и снять процесс на видео.

Выложить видео у себя на странице в ВК, в Инстаграмме или в комментарии к этому посту, указав количество выполненных отжиманий, с активной отметкой @gagarin_ozerk и хэштэгами #гагаринозерск, #уксозерск, #мысмаяка, #ничеголишнего_трг.

Видео для подсчета общего количества отжиманий, выполненных всеми участниками акции, принимаем до 12:00 9 мая.

5 участников акции, выбранные случайным образом в лотерее в прямой трансляции из нашей группы, получат денежные призы (3 приза) и наборы спортивного питания (2 приза) от партнеров акции.

В акции могут принять участие, как взрослые, так и дети!

Это акция не имеет территориальных границ, мы приглашаем поучаствовать в ней каждого желающего.

Не забудьте рассказать своим детям о том, что значит для нашей страны и мира в целом этот день.

Как важно помнить героизм советского народа и сохранить память об этой войне и всех погибших, пострадавших в эти годы. Что значит нацизм и фашизм, и почему важно не допустить повторения подобного.

При поддержке наших партнеров: ФГУП ПО "Маяк", ППО ПО "Маяк", "Уральские кабельные сети", ГЛК "Егоза". И друзей проекта ФГУП "ПСЗ" г.Трехгорный, Спортклуб «БОМБА» г.Трехгорный, ФГУП "ГХК" г.Железногорск.