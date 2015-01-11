Минздрав: У врача, умершего от COVID’a, дважды был отрицательный тест

В Минздраве Челябинской области рассказали подробности о враче, умершем от коронавируса, – за его жизнь боролись две недели.

Доктор имел высшее профессиональное медицинское образование, много лет проработал в больнице и был опытным и уважаемым специалистом. Выезжал на забор анализов у жителей, у которых впоследствии подтвердилась коронавирусная инфекция.

Далее у врача дважды был взят биологический материал на COVID-19, оба показали отрицательный результат.

«Тем не менее, 17 апреля у нашего коллеги появились признаки ОРВИ, начал лечение самостоятельно, 20-го – выявлена двусторонняя пневмония. В этот же день он был доставлен в ГБ № 1 им. Г.И. Дробышева в Магнитогорске. Поступил по экстренным показаниям в тяжелом состоянии. Ежедневно проводились телеконсилиумы с центром телемедицинских консультаций Челябинск, ведущими специалистами области, дважды проводился телеконсилиум с Москвой. Были предприняты все возможные мероприятия по спасению жизни пациента. Несмотря на проводимое лечение, состояние неуклонно ухудшалось», – рассказали в Минздраве.

Министерство здравоохранения Челябинской области приносит соболезнования семье и близким коллеги.

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил правительству оказать финансовую помощь семье умершего медика.

https://dostup1.ru/society/Minzdrav-U-vracha-umershego-ot-COVIDa-dvazhdy-byl-otritsatelnyy-test_126208.html