Президент Владимир Путин выступит с новым обращением к жителям России

Президент России Владимир Путин вновь обратится к россиянам. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и именно оттуда обратится ко всем россиянам», — сказал он.

Во время пандемии коронавируса президент несколько раз обращался к россиянам. Последний раз – 28 апреля, тогда Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.

Ранее глава государства озвучил результаты работы по мобилизации промышленности и системы здравоохранения страны, а также дал поручения, которые призваны поддержать экономику и помочь регионам справиться с COVID-19.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в России по состоянию на 3 мая выявлено свыше 134 тысяч случаев заражения. Только за сутки заболели более 10,5 тысяч человек. Погибли 1280 россиян.

В Челябинской области диагноз коронавирус COVID-19 подтвержден у 697 человек. По сравнению с прошлым днем, заболевших стало на 54 человека больше. Есть умершие – восемь человек, в том числе врач из Брединского района.

https://www.cheltv.ru/prezident-vladimir-putin/