Полиция Озерска продолжает профилактические рейды по соблюдению режима самоизоляции

В майские дни сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск продолжают проведение мероприятий, направленные на информирование жителей округа о необходимости соблюдения режима повышенной готовности

, а также выявление лиц, нарушающих предписанный им 14-дневный режим изоляции, и осуществляют контроль за данными гражданами по месту их проживания.

Наряды полиции патрулируют улицы города с целью предупреждения и пресечения нарушений санитарно-эпидемических норм. Сотрудники органов внутренних дел разъясняют гражданам, находящимся вне дома без уважительных причин, необходимость соблюдения режима самоизоляции и требуют вернуться по месту жительства. Тем, кто все же находится в общественных местах, полицейские напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты. Кроме того, в ходе профилактических рейдов уделяется внимание нарушениям, связанным с употреблением алкоголя в общественных местах, мелким хулиганством.

Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск предупреждает, что за нарушение предписанного режима изоляции предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение законодательства в области обеспечения санитарного-эпидемиологического благополучия населения). Санкция данной части статьи предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Также напоминаем, что за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности законодательством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до тридцати тысяч рублей. В первую очередь, к административной ответственности за несоблюдение правил поведения при режиме повышенной готовности, привлекаются нарушители общественного порядка. Также, для информирования населения о введенных ограничениях, сотрудниками полиции организованно оповещение через сигнальные громкоговорящие устройства служебного автотранспорта.

Граждане также не должны забывать о соблюдении правил пожарной безопасности. Напоминаем, что Постановлением Правительства Челябинской области от 30.04.2020 г. № 182-П «Об установлении особого противопожарного режима на территории Челябинской области» на территории Челябинской области введен особый противопожарный режим. Данным постановлением запрещено посещение лесов и торфяных массивов, а также использование открытого огня и разведение костров при проведении любых работ и мероприятий, а также выжигание растительности и растительных остатков.

Полиция призывает граждан, а также организации соблюдать требования законодательства.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/42830/