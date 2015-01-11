Всеобщая «маскировка”. Южноральские медики объяснили, зачем нужен масочный режим

Минздрав сообщает, что за минувшие сутки в Челябинской области выявили 27 новых случаев заражения. Общее число ковидных больных, таким образом, на сегодняшний день составляет 855 человек. Чтобы выявить заболевших, медики ежедневно медики тестируют более трех тысяч человек. И на Южном Урале, распоряжением губернатора, с этого дня вводится масочный режим. Пока он носит рекомендательный характер. А вот куда без средства защиты с 12 мая точно не пустят?

Без маски теперь не ступить и шагу. Защита нужна магазинах, аптеках, парикмахерских, банках, в транспорте и в больницах. Глава Челябинской области отмечает: известно ведь только число выявленных больных, но сколько еще бессимптомных переносчиков, даже подумать страшно.

“Это может произойти где угодно. В первую очередь, конечно, в общественных местах, даже при мимолетных контактах. В регионе вводится масочный режим. Сделано это на основании предписания главного санитарного врача области”, – подчеркивает губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Один из способов обезопасить себя – носить маску. Подобные указания уже есть практически в каждом российском регионе. Инфекционисты объясняют, что полностью нейтрализовать вирус пока не может ничто, но врачи уверены: эффект от всеобщего “маскарада” точно будет.

“Если человек больной, и он надевает маску, от него просто меньше вирусов во внешнюю среду попадет. Значит, меньше вирусов с этим воздухом попадет в дыхательные пути другого человека. То есть, разрывается эта цепочка передачи возбудителя от источника инфекции к восприимчивому человеку”, – поясняет заведующая кафедрой инфекционных болезней Южно-Уральского государственного медицинского университета Людмила Ратникова.

За наличием масок в аптеках будут следить чиновники, а за ценами – антимонопольщики. Специально, чтобы не возникло проблем, в регионе на “Областном аптечном складе” запустили собственную линию по производству защитных средств. В месяц планируют выпускать по пять миллионов штук. Сейчас область полностью обеспечена масками, сообщает https://www.cheltv.ru/. С 12 мая носить их нужно будет обязательно! И всем! Как соблюдают строгие требования южноуральцы, проконтролируют полицейские.

https://www.cheltv.ru/vseobshhaya-maskirovka/