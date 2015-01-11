Российских военных оставили без права на пост

В России появились новые ограничения по отношению к военнослужащим. Так, им теперь запрещено писать в социальных сетях и СМИ данные о своей службе в армии.

Соответствующий указ за подписью главы государства Владимира Путина появился на портале правовой информации.

В документе сообщается, что нарушение этого требования будет приравнено в грубому проступку, пишет агентство городских новостей “Москва”. Более того, под запретом теперь и распространение информации о сослуживцах и других военных, а также их семей. Информация о дислокации органов военного управления также попала под запрет.

Кроме того, на территории военных частей теперь нельзя иметь с собой и пользоваться различными мобильными устройствами, смартфонами и другими девайсами. Требование распространяется на все гаджеты и устройства, которые могут передавать и хранить фотографии, видеоролики и данные геолокаций.

https://uralpress.ru/news/federaciya/rossiyskih-voennyh-ostavili-bez-prava-na-post