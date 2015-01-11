В День Победы челябинцы и екатеринбуржцы увидят воздушный Парад

Военные самолеты, базирующиеся на аэродроме Шагол (Челябинск) примут участие в воздушной части Парада Победы в честь 75-ой годовщины со дня Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, который состоится в Екатеринбурге и Челябинске девятого мая 2020 года.

«Девятого мая ориентировочно в 10 часов 10 минут четыре самолета-разведчика СУ-24МР и шесть многофункциональных истребителей-бомбардировщиков СУ-34 взлетят с аэродрома Шагол», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» сотрудник пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО) Минобороны РФ Александр Савчук.

Шесть самолетов – четыре СУ-34 и два СУ-24 – пролетят в 11 часов над городом Екатеринбург, где состоится авиапарад. В 11 часов 30 минут штурмовики пройдут над городом Верхняя Пышма (Свердловская область).

На обратном курсе, возвращаясь на аэродром базирования, бомбардировщики примут участие в авиационном параде в честь Дня Победы в Челябинске.

«Ориентировочно в 12 часов четыре самолета СУ-34 пролетят над Челябинском на высоте до 400 метров со скоростью 550 километров в час в плотном боевом порядке. Интервал между крыльями самолетов будут порядка пяти метров», - уточнил Александр Савчук.

Сначала боевые самолеты появятся над мемориальным комплексом «Вечный огонь» на Бульваре Славы. Потом пройдут над проспектом Победы, уйдут на второй круг и снова пронесутся над городом и только затем уйдут на посадку. В общей сложности авиационный Парад Победы займет 1-1,5 минуты.

Накануне летчики ЦВО провели генеральную репетицию демонстрационного пролета авиации в Екатеринбурге. Над площадью 1905 года на высоте от 200 до 400 метров пролетели 22 самолета и вертолета, в том числе транспортные самолеты Л-410, Ан-26, Ан-12, самолеты-разведчики Су-24МР, истребители-бомбардировщики Су-34 и высотные истребители-перехватчики МиГ-31, крупнейший в мире транспортный вертолет Ми-26, военно-транспортный вертолет Ми-8, ударные Ми-24.

Напомним, 9 мая в России, в том числе и в Челябинской области, большинство праздничных мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне планируют провести в онлайн-режиме.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-den-pobedy-chelyabincy-i-ekaterinburzhcy-uvidyat-vozdushnyy-parad