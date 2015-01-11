Эпидемиологическая ситуация в Озерском городском округе на 8 мая

На сегодняшний день в Озерском городском округе коронавирусная инфекция подтверждена у 5 человек. Из них ранее выявленные – 4 человека, еще один случай заражения подтвержден 8 мая.

По информации медиков, двое пациентов, находившиеся на амбулаторном наблюдении, переведены в стационар в связи с обнаруженными изменениями в легких после проведения компьютерной томографии. Все пациенты в данный момент находятся в инфекционном отделении Клинической больницы № 71 для лечения в стационарных условиях. Специалистами Межрегионального управления № 71 отрабатываются контакты больных COVID-19.

Напоминаем, в соответствии с предписанием Главного государственного санитарного врача по Челябинской области и распоряжением Правительства Челябинской области, в период с 6 по 11 мая 2020 года включительно в целях защиты здоровья, прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования: объектах розничной торговли, в аптеках, банках, парикмахерских, медицинских организациях, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, в учреждениях, продолжающих свою работу. С 6 по 11 мая масочный режим действует в Челябинской области в рекомендательном формате. После окончания майских праздников он станет обязательным.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/42868/