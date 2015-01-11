Алексей Текслер разъяснил критерии выхода из режима ограничений

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер разъяснил критерии выхода из действующего режима ограничений.

Регионы будут самостоятельно принимать решение о выходе из режима самоизоляции сами, ориентируясь на три четких критерия. «Они едины для всех регионов нашей страны, для них есть конкретные числовые показатели», - отметил глава региона.

Первый - коэффициент распространения. Он рассчитывается путем деления числа заболевших за последние четыре дня на число заражений за предшествовавшие им четыре дня. Он должен быть меньше единицы. В Челябинской области пока этот показатель больше и пока говорить о смягчении ограничений не представляется возможным. «Прирост новых больных сохраняется очень высоким, но уровень летальности низкий и мало тяжелых больных на ИВЛ», - констатировал губернатор.

Второй критерий - свободный коечный фонд для больных коронавирусом. Чтобы облегчить режим, свободными должны быть не менее 50% коек. В Челябинской области этот критерий выполняется – не заняты более половины коек. В случае ухудшения ситуации власти готовы вводить еще дополнительные койки.

И третий критерий - охват тестированием на коронавирус. Челябинская область входит в десятку регионов страны с наибольшим охватом тестирования. «На 100 тысяч населения мы делаем более 70 тестов. Этот показатель постоянно наращиваем», - подчеркнул Текслер.

Владимир Путин накануне на совещании пояснял, большой масштаб тестирования дает возможность выявлять инфекцию на ранних стадиях, в том числе у тех людей, у которых нет симптомов болезни. «Это позволяет предотвратить тяжёлые последствия, тяжёлое развитие, защитить самого человека и оградить тех, кто находится с ним рядом: родственников, коллег по работе и так далее, – пресечь распространение инфекции», - подчеркнул глава государства.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/aleksey-teksler-razyasnil-kriterii-vyhoda-iz-rezhima-ogranicheniy