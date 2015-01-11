На каждого ребенка от 3 до 16-ти выплатят по 10 тыс. «президентских»

На каждого ребенка от трех до 16-ти лет в России выплатят по 10 тыс. рублей – единоразовую выплату анонсировал президент РФ Владимир Путин.

Согласно поправкам, в апреле-июне 2020 года семьи с детьми, имеющие или имевшие право на материнский капитал, получат ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Выплаты производятся, если право на маткапитал возникло до 1 июля 2020 года. Такая же выплата положена гражданам РФ, проживающим на территории страны, у которых первый ребенок родился или которыми первый ребенок был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020.

Также указ от 7 апреля дополнен пунктом о единовременной выплате с 1 июня 2020 года 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Условия: родители и дети – граждане РФ, проживают в стране, ребенку исполняется 16 лет не ранее 1 июля 2020 года.

Получатели указанных выплат вправе обратиться за их назначением до 1 октября 2020 года.

Ежемесячные выплаты не учитываются в составе доходов семьи при предоставлении иных мер соцподдержки.

https://dostup1.ru/society/Na-kazhdogo-rebenka-ot-3-do-16-ti-vyplatyat-po-10-tys-prezidentskih_126356.html