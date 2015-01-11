Педсовет Челябинской области решил, как будет оцениваться 2020 учебный год

Сегодня в Челябинске прошел педсовет по вопросам окончания 2019-2020 учебного года. На собрании обсуждались актуальные вопросы дистанционного обучения школьников и студентов.

Правительство Челябинской области приняло распоряжение о продлении периода повышенной готовности и все принятые меры распространяются вплоть до 31 мая.

В первую очередь обсудили вопросы дошкольных образовательных организаций – они будут продолжать работать в режиме дежурных групп. Дети будут приходить в детсады без дополнительных справок с места работы родителей. Достаточно будет лишь за сутки уведомить учреждение о том, что вы приведете ребенка и предоставить справку из медучреждения о состоянии здоровья и неконтактности с больными COVID-19.

Следующими на повестке были вопросы окончания учебного года в средних и высших образовательных учреждениях.

– Для того, чтобы корректно завершить текущий учебный год, образовательные организации должны были проанализировать и внести изменения в локальные акты образовательных организаций, касающиеся оценки достижения запланированных результатов и освоения образовательных программ, – говорит начальник Управления по надзору и контролю в сфере образования Елена Бондырева.

А именно, итоговые результаты обучения за год будут выставляться с учетом обучения за 3 четверти и достижений в период дистанционного обучения.

Школы должны сами определиться, как будут выставляться годовые оценки и проинформировать всех участников процесса, в том числе родителей и учеников.

https://www.cheltv.ru/pedsovet-chelyabinskoj/