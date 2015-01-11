В России повторно перенесут сроки ЕГЭ

В России повторно скорректируют сроки ЕГЭ – дату старта передвинут с 8 июня на более поздний период.

Сообщается, что решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения, исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов. Окончательные даты начала аттестационной кампании будут озвучены в ближайшее время. При этом регионы получат детальные рекомендации, содержащие исчерпывающий список мер по защите здоровья участников и экзаменаторов. В частности, количество учащихся в аудитории будет уменьшено, проведена дезинфекция помещений.

Формат проведения ЕГЭ в 11-х классах также будет скорректирован: учащимся, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут выставить отметки по итогам года, в том числе по обязательным предметам – русскому языку и математике.

Для учащихся 9-х классов запланирована отмена обязательных экзаменов по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.

https://dostup1.ru/society/V-Rossii-povtorno-perenesut-sroki-EGE_126422.html